Une pilule pour guérir d'un chagrin d'amour bientôt disponible en France

Au Canada, le dispositif est déjà accessible. Encadré par un psychologue ou un psychiatre, le patient prend un comprimé et rédige son souvenir traumatique. Une heure plus tard, lorsque le médicament a fait effet, il le lit. Le souvenir, en passant de la mémoire de court à long terme, perd alors de son intensité et devient vivable. "La blessure reste, mais son impact est moins fort. Je ne rumine plus, j’avance", témoigne auprès du quotidien l’une des bénéficiaires de ce traitement, dont le divorce a été très difficile à vivre.