VIDÉO - Une prothèse capable de rendre les sensations de la marche aux amputés

FUTUR - Une équipe européenne de chercheurs a présenté mercredi une prothèse qui, grâce à des capteurs, est capable de rendre les sensations de la marche aux amputés de la jambe.

"C'est la première fois que je sens ma jambe, mon pied", raconte dans un communiqué Djurica Resanovic, l'un des volontaires. Lors des essais, il s'est révélé capable, tout en portant un bandeau sur les yeux et des bouchons d'oreilles, de dire où le pied était touché par une autre personne et à quel degré le genou était fléchi.

La nature fait le reste : les signaux des nerfs résiduels sont transmis au cerveau de la personne, qui est alors capable de percevoir ce qui se passe sur et sous la prothèse, et ainsi de sentir les obstacles et d'éviter les chutes.

Contrairement à une prothèse classique, cette prothèse connectée est considérée par le cerveau, selon les mesures de l'activité cérébrale réalisées sur les volontaires, comme un membre à part entière du corps. Cela permet non seulement aux amputés de ne plus réfléchir à leurs mouvements lors de la marche, mais aussi de ne pas sur-solliciter la jambe encore présente. D'autres essais, plus longs, doivent désormais être réalisés sur un plus grand nombre d'individus et dans le contexte du quotidien.