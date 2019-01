Les perfusions de vitamines auxquelles se shootent les stars arrivent en Europe : doit-on s'en inquiéter ?

Pour se redonner du poil de la bête, certains se pressent un verre de jus d'orange. D'autres se font perfuser des vitamines. Depuis les années 2010, la mode outre-Atlantique est au "vitamin drip". Un coup de mou et hop ! On fonce à l'institut se faire une intraveineuse de vitamines et de minéraux pour plusieurs centaines d'euros. Un marché sur lequel surfent de plus en plus d'enseignes au Canada et aux États-Unis, à l'image de The Drip Room, créée en 2013 et Drip Doctors, créée en 2014. Selon les médias people, Rihanna, Gwyneth Paltrow, Chrissy Teigen, Madonna ou Adele, pour ne citer qu'elles, ne jureraient que par ces cures de vitamines. L'an dernier, le footballeur Samir Nasri a pour sa part été mis à pied pendant 6 mois après une enquête de l'agence antidopage espagnole. Elle l'accusait d'avoir aussi eu recours à ce type de traitement.





Si ce genre de pratique, qui permet, selon les marques, d'atteindre des sommets de bien-être et de vitalité pendant environ deux semaines, est autorisé en dehors du circuit médical en Amérique, mais aussi désormais en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, au Liban ou encore au Koweït, il n'en est pas de même en France. Fort heureusement d'ailleurs, selon le nutritionniste Raphaël Gruman, que nous avons interrogé à ce sujet. Pour lui, ces perfusions, aussi appelées IV Drip, représentent un danger pour l'organisme. Kendall Jenner en aurait d'ailleurs fait les frais récemment, se faisant hospitaliser après s'être fait injecter des vitamines.