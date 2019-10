Vapotage : une étude lie cigarette électronique et inflammation des poumons

SANTÉ – Le vapotage a-t-il des conséquences sur les poumons ? Une étude américaine démontre que l’utilisation, même courte et sans nicotine, de la cigarette électronique, contribue à une inflammation des poumons, liée au risque de cancer.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont distingué deux groupes de personnes, 30 adultes âgés de 21 à 30 ans, tous non-fumeurs et en bonne santé. Il a alors été demandé au premier groupe de vapoter pendant un mois un liquide composé uniquement de propylène glycol et de glycérine végétale, les deux ingrédients de base des flacons de e-cigarettes. Ils devaient fumer ainsi au moins deux fois par jour, en prenant à chaque fois 20 bouffées en l'espace d'une heure. Le deuxième groupe, appelé groupe témoin, devait lui continuer de ne pas fumer.

Des recherches plus poussées, et menées sur un plus grand nombre de personnes, sont encore nécessaires pour déterminer l'ampleur possible de l'inflammation sur une période prolongée. "Cette étude ne permet pas de conclure que les e-cigarettes sont nocives pour la santé, mais c'est un élément de preuve supplémentaire en ce sens", estime Peter Shields, l’auteur principal de l’étude, cité par CNN.