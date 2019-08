Vélo électrique ou classique : sur le long terme, les cyclistes se dépensent autant

Grâce à ces données, les chercheurs ont conclu que l'activité physique des e-cyclistes était quasiment équivalente à celle des cyclistes. Dans certains cas cependant, la pratique du vélo électrique peut s'avérer être une transition vers une pratique régulière du vélo classique. Lisa, 31 ans, nous raconte : "J'ai commencé par m'acheter un vélo électrique que j'ai utilisé avec bonheur pendant 2 ans. Cela m'a en quelque sorte mis le pied à l'étrier et il y a quatre ans, je me suis offert un vélo de route classique. Je l'utilise tous les jours pour parcourir les dix kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail, sauf en cas de très mauvaise météo. Malgré ma faible attirance pour l'effort physique, pédaler n'a jamais été un frein grâce à cette transition par l'électrique. J'ai peu de côtes à affronter et j'avoue qu'il m'arrive de privilégier les itinéraires où le dénivelé est le plus faible."