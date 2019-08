Vers un vaccin contre la chlamydia, cette IST responsable d'inflammations pelviennes ou de grossesses extra-utérines

En 2016, 268.000 cas d’infections à Chlamydia ont été diagnostiqués en France et en Outre-mer, dont une grande partie chez les jeunes entre 15 et 24 ans. C'est trois fois plus qu'en 2012. Sexuellement transmissible, cette infection n'est pas toujours responsable de symptômes visibles. Ainsi, 70% des femmes infectées ignorent qu'elles le sont. Non diagnostiquée cependant, cette infection peut entraîner des complications sévères chez la femme, parmi lesquelles des inflammations pelviennes, des grossesses extra-utérines voire la stérilité. La formation de plaies internes peut aussi augmenter les risques de contracter d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), comme la gonorrhée ou le VIH.





Face à ces menaces, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé en octobre 2018 un dépistage systématique des femmes sexuellement actives âgées de 15 à 25 ans. Mais la prévention pourrait aller encore plus loin grâce à un vaccin actuellement développé par des chercheurs de l'Imperial College London, au Royaume-Uni, et du Statens Serum Institut à Copenhague, au Danemark. Leurs travaux ont été publiés lundi 12 août dans la revue The Lancet Infectious Diseases.