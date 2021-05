À l'approche de l’été, la saison des régimes est lancée

Passer ses journées enfermé, bouger moins, manger plus... ou quand confinement rime avec prise de poids. Heureusement, on voit enfin le bout du tunnel. C'est le moment de se reprendre en main. Les rayons des pharmacies nous le rappellent, ils débordent sous les coupe-faim et autres méthodes pour nous faire fondre. Il faut tout de même compter entre 20 et 80 euros pour quinze jours de traitement. Le mieux c'est de se faire conseiller.