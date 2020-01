À quoi sert le "dry january" ?

Le "dry january" vise essentiellement les jeunes. Dans notre pays, le défi de ce mois d'abstinence est au cœur des discussions et 15% des 15-25 ans devraient le relever. Beaucoup échoueront. Ceux qui passeront janvier à l'eau claire constateront une amélioration de leur sommeil, un gain d'énergie, une meilleure concentration, et même une perte de poids.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.