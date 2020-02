Allergies : les pollens sont déjà de retour

Les allergies aux pollens touchent un Français sur trois. En général, cela commence au printemps avec le pic de pollinisation en fin février et début mars. Seulement, les températures extérieures sont tellement élevées cette année que la végétation a plusieurs semaines d'avance. Le réseau national de surveillance vient d'ailleurs de placer sept départements en alerte rouge et douze en alerte orange aux allergies.



