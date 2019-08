Alzheimer : un test sanguin capable de détecter la maladie 20 ans avant les premiers symptômes

La maladie est en effet dégénérative. Elle évolue sur une durée de 15 à 20 ans. Diagnostiquée tard, il n'est plus possible de faire marche arrière en la traitant, le cerveau étant trop abîmé par l'accumulation de la protéine. Si l'efficacité d'un traitement précoce n'est pas encore certaine, ces derniers travaux représentent un espoir. Des tests en laboratoire sur des souris montrent en effet des résultats encourageants. En recevant des médicaments à un stade précoce, elles voient leurs lésions cérébrales réparées. En France, plus d'un million de personnes sont atteintes de la maladie.