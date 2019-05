Attention les yeux : l'agence de sécurité sanitaire alerte sur les dangers de certains types d'éclairages à LED

Alors, comment faire le bon choix pour éviter de trop s'abîmer les yeux ? L'Anses recommande de privilégier des éclairages domestiques de type "blanc chaud" et de limiter l'exposition à la lumière riche en bleu des écrans LED "avant le coucher et pendant la nuit". Elle met par ailleurs notamment en garde contre l'efficacité très variable des filtres pour écrans et autres verres de lunettes "anti-lumière bleue". A noter toutefois que selon Francine Behar-Cohen, ophtalmologue et présidente du groupe d'experts réunis par l'Anses, les écrans ne sont pas concernés par les effets "phototoxiques" dénoncés, car leur luminosité est très faible.