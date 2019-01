Avez-vous déjà écouté le "bruit blanc" ? Cette sonorité apaisante peut vous endormir comme un bébé

ZEN - C'est un son diffus et enveloppant. Le "bruit blanc", synthèse de toutes les fréquences audio, est depuis les années 60 utilisé pour favoriser l'endormissement, ou du moins s'isoler des bruits parasites. Sur internet, des vidéos diffusant ce type de son cumulent des millions de vues. LCI vous en dit plus sur son fonctionnement et ses utilités.