Curcuma : l'épice miracle pour la santé ?

FOOT





On prend les mêmes et on recommence. Comme l'année dernière, Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), tenant du titre, Sadio Mané (Sénégal/Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal) ont été désignés aujourd'hui finalistes pour le Ballon d'Or africain 2018, qui sera décerné le 8 janvier à Dakar par la Confédération africaine de football (CAF).