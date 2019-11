Bronchiolite chez les bébés : comment comprendre les nouvelles recommandations ?

Selon la Haute autorité de santé, un simple lavage du nez avec du sérum physiologique est tout aussi efficace que la kiné respiratoire. Comment le pratiquer ? "On couche l’enfant sur le dos, on lui tourne la tête, et dans la marine opposée, on vide un flacon de 5 millilitres. C’est la force du jet qui va nettoyer la narine", décrit auprès de TF1 le professeur Diomedes Ricardo Carbajal, chef de service des urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau à Paris.

Des gestes parfois difficiles à réaliser pour des parents inquiets, mais que maîtrisent parfaitement les kinésithérapeutes. Ne plus utiliser la kiné respiratoire ne veut donc pas dire ne plus avoir recours à ces professionnels, mais que leur rôle doit désormais d'abord être d'apprendre les bonnes pratiques aux parents, et surtout de les alerter en cas de complications...