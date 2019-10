Brossage des dents : à quel âge et comment les enfants doivent-ils s'y mettre ?

C'est une question que se posent de nombreux parents : à quel âge faut-il commencer le brossage de dents ? Dès le plus jeune âge, répond Jona Andersen, dentiste parisienne qui se consacre exclusivement aux enfants. "On peut avoir la carie précoce, aussi appelée syndrome du biberon, très tôt, explique-t-elle aux équipes de TF1 dans le reportage du JT de 20 heures en tête de cet article, alors qu'une fillette de 2 ans et 1 mois a pris place sur son fauteuil. Donc à partir de la première dent de lait, on commence à brosser les dents".

N'achetez surtout pas de dentifrice sans fluor, préconise également la pédodentiste, qui qualifie de "bêtises" les recommandations conseillant d'éviter cet oligo-élément. Il faut néanmoins savoir décrypter les étiquettes des tubes pour respecter les recommandations en la matière : un dentifrice doit contenir 500 ppm (partie par million) de fluor pour la première dent de lait, puis 1500 ppm dès la première molaire.