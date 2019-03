VIDÉO - Calendrier vaccinal 2019 : âge par âge, les injections recommandées ou obligatoires pour votre enfant

"Toute nouvelle vaccination contre les HPV doit être initiée avec le Gardasil 9 pour les jeunes filles, jeunes femmes et jeunes hommes non antérieurement vaccinés", préconise la nouvelle version du calendrier vaccinal mise au point par le ministère de la Santé et de la Solidarité. Cette injection est recommandée notamment pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Il s'agit de renforcer la prévention contre le cancer du col de l'utérus, dont 3.000 nouveaux cas sont diagnostiqués et à cause duquel environ 1.000 femmes meurent chaque année.