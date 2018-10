Les cabines de bronzage menacées d'interdiction : à quels risques s'exposent les tanorexiques, ces drogués aux UV ?

Alors que le bronzage représente un juteux business (231 millions d'euros de chiffre d'affaire par an rien que pour les centres de bronzage en France), il n'existe pour l'heure pas de chiffres officiels sur les personnes atteintes de tanorexie. Aucun traitement n'a non plus été mis en place. Ainsi, certaines personnes, à l'image de cette Britannique qui témoignait en 2015 sur la BBC, ne parviennent à s'arrêter que lorsqu'un cancer leur est diagnostiqué. "Ma vie a changé pour toujours quand, le 5 février 2014, on m'a annoncé que j'avais un cancer [...] Cela a été la période la plus difficile de ma vie, mais je suis si heureuse d'y avoir survécu et d'être toujours là pour avertir les autres", racontait-elle au média britannique.





Selon un calcul récent publié par l'Anses, en France en 2015, chez les adultes de plus de 30 ans, 10.340 cas de mélanomes pouvaient être attribués à l'exposition solaire et 382 cas de mélanomes à l'exposition aux appareils de bronzage (1,5% des cas de mélanomes chez les hommes et 4,6% chez les femmes).





Aux Etats-Unis, les chercheurs suggèrent la création de groupes de soutien, à l'image des alcooliques anonymes. La Skin Cancer Foundation milite quant à elle pour une meilleure prévention "à destination des jeunes enfants, des adolescents et de leurs parents", et pour l'interdiction aux enfants de l'utilisation des appareils de bronzage à domicile.