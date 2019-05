Cas rare d'une Britannique ne supportant pas l'eau : ces allergies aussi étranges que difficiles à vivre

"Dix tours de stade ? Je ne peux pas, je suis allergique !" Voilà une excuse toute trouvée pour ceux qui préfèrent rester sur le banc du terrain de sport. Mais si cela peut paraître amusant, l'allergie au sport existe réellement et peut même tuer. Selon une étude polonaise de 2011, elle touche environ 2% de la population et peut se déclarer après quelques minutes d'efforts. Ses symptômes ? Des rougeurs, de l'urticaire, des fourmillements dans les doigts et une difficulté à respirer, accompagnés de nausées et d'une sensation de faiblesse. Dans des cas extrêmes, une chute de tension ou un œdème de Quincke peuvent survenir.





Si les pratiques les plus à risques sont la course à pied, le cyclisme ou le tennis, certaines activités beaucoup moins sportives, comme une simple marche, peuvent causer cette allergie. Dans certains cas, celle-ci surviendrait après l’absorption d'aliments comme le blé, des tomates, le riz ou encore des cacahuètes, rapporte un article publié dans Medscape. Il est de ce fait déconseillé de manger dans les six à huit heures précédant l'exercice physique.