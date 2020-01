VIDÉO - Ce chirurgien français est capable de changer la couleur de vos yeux

La facture est salée, mais on vient du monde entier pour bénéficier de cette opération que Francis Ferrari affirme avoir pratiquée sur 400 personnes depuis la première en décembre 2013. "Vu l'augmentation du nombre de patients, je pense que c'est une technique qui a de l'avenir", se réjouit celui qui modifie désormais le regard de sept à huit personnes par semaine.

Mais est-ce sans danger ? Jusqu'ici, "je n’ai pas eu de complications en dehors de quelques sécheresses oculaires et d’éblouissements temporaires qui finissent par disparaître", assure le spécialiste. Reste que, comme le souligne Benjamin Cruard, la Société française d'ophtalmologie estime que les risques sont mal évalués et pourraient être graves.

Ce que confirme un chirurgien ophtalmologue parisien interrogé à la fin du reportage. S'il qualifie cette technique de "beaucoup plus sûre" que la pause d'implants en silicone coloré, une autre méthode parfois pratiquée à l'étranger pour changer la couleur des yeux (il existe aussi la dépigmentation laser, tout aussi dangereuse), et reconnaît que l'on dispose aujourd'hui "d'outils et de pigments beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'on a utilisés dans le passé", Michael Assouline met en garde. "On a besoin d’avoir de plus grands volumes, à plus long terme, pour affirmer l’innocuité sur la durée" de cette opération, prévient-il.