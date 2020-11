Ce deuxième confinement joue sur le moral des Français

Au 19e jour du reconfinement, on ne sait toujours pas combien de temps il va durer. Et cela pèse de plus en plus sur l'état d'esprit des Français.



Lézarder au soleil comme avant, on n'en a plus le droit et plus vraiment l'envie non plus. Certains affirment même ne plus avoir de vie amicale ni amoureuse. D'autres disent ne plus songer à l'avenir et ne pensent pas pouvoir tenir deux ou trois mois de plus. Ce second confinement joue sur le moral, voire sur l'équilibre de chacun dans son ensemble.