VIDÉO - Ce laboratoire bordelais produit de la peau grâce à une imprimante 3D

Le laboratoire bordelais dans lequel les équipes de TF1 vous emmènent dans le reportage ci-dessus dispose d'une technologie unique au monde : l'impression en 3D de tissus biologiques, grâce à une encre mélangeant cellules humaines cultivées en laboratoire et collagène.

Depuis 2 ans, ses travaux servaient essentiellement à des sociétés cosmétiques pour tester des crèmes. Mais aujourd'hui, une équipe marseillaise veut aller plus loin. Cela fait plusieurs années qu'elle cultive de la peau pour greffer des grands brûlés. Et la technologie développée par le laboratoire bordelais pourrait lui permettre la production d'une surface de peau beaucoup plus importante à l'aide d'un simple prélèvement. Les perspectives sont vertigineuses : "On peut espérer que demain, dans tous les centres hospitaliers, on ait des bio-imprimantes pour fabriquer du tissu sur-mesure pour les patients, assure aux caméras de TF1 Jérémy Magalon, pharmacien biologiste du département de thérapie cellulaire de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Là, poursuit-il, on en est aux balbutiements. On démarre avec quelque chose qu'on connaît bien, la peau, qui ne sera pas très invasive pour le patient, mais pourquoi pas demain faire demain des choses qui soient plus complexes, plus ambitieuses".