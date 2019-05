Avoir un mauvais sens de l'orientation, c'est grave docteur ?

Dans la littérature scientifique, plusieurs études ont déjà démontré que les hommes disposaient d'un meilleur sens de l'orientation que les femmes. Un facteur en partie inexpliqué jusqu'à la parution, en 2018 dans la revue Current Biology, d'une étude réalisée par Antoine Coutrot et plusieurs de ses confrères du CNRS, de l’University College London et de l’University of East Anglia (Royaume-Uni). Grâce à la mise au point d'un jeu vidéo, Sea Hero Quest, ils ont pu mesurer la capacité de navigation spatiale chez plus de 2,5 millions de personnes dans le monde et ont mis en lumière un facteur déterminant : l’inégalité entre les sexes. "Ce qui a été intéressant d'observer grâce à ce jeu vidéo, c'est qu’il y avait une très forte corrélation entre l’égalité hommes/femmes dans la société et l’égalité hommes/femmes en terme de sens de l'orientation dans le jeu", note le chercheur auprès de LCI. "Dans certains pays, les femmes ont moins accès à l’éducation, ne peuvent pas se déplacer toutes seules ou conduire. Si l'on ne peut pas exercer ces activités, il est normal d’avoir un sens de l'orientation moins bon."





Francesca Sargolini, elle, insiste aussi sur ce qui est appelé la "menace stéréotype". "Dans notre culture, on dit toujours que les femmes sont mauvaises en orientation. Or, à force de l'entendre, elles finissent par le devenir. C’est quelque chose qui se retrouve tant pour le sens de l'orientation que pour les mathématiques et qui très étudié en psychologie sociale."