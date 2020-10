Chiens : ils détectent les punaises de lit

Dans l'Hexagone, on compte 40 000 infestations de punaises de lit par an. Un cauchemar pour les hôteliers, les touristes et les particuliers. Il faut s'en débarrasser très tôt, c'est là que le chien a le rôle déterminant. Celui-ci peut intervenir suivant trois cas de figure : la confirmation de la présence des insectes, la précision de la surface où les punaises se trouvent dans la maison et la confirmation de l'efficacité du traitement une fois effectué. Quelles sont les options de désinfestation ? Comment obtient-on un chien détecteur de punaises de lit ? Quid du prix de cette prestation ?



Ce dimanche 11 octobre 2020, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous parle des chiens détecteurs de punaises de lit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 11/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.