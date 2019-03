Combien de sodas buvez-vous par semaine ? Une étude révèle le nombre au-delà duquel le risque de mort prématurée explose

Diabète, surpoids, maladies cardiovasculaires… On sait depuis longtemps que la consommation de sodas peut gravement nuire à notre santé. Une vaste étude internationale impliquant près de 120.000 personnes vient donner encore plus de poids à ces menaces. Durant près de 30 ans, plus de 80.000 femmes (suivies entre 1980 et 2014) et près de 38.000 hommes (suivis entre 1986 et 2014) ont répondu à intervalles réguliers à des questionnaires sur leurs habitudes quotidiennes et leur santé.





Et les résultats, analysés en prenant en compte une multitude de facteurs par les chercheurs de l’Harvard T.H. Chan School of Public Health, du Brigham and Women’s Hospital de Boston, et de l’université de Huazhong, en Chine, mettent en évidence de forts liens entre maladies cardiovasculaires et boissons sucrées – les sodas mais aussi les boissons énergisantes et toutes celles contenant des sucres ajoutés. Et donc des risques accrus de mort prématurée pour ceux qui en sont adeptes.