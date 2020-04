Comment faire du sport à la maison avec certains mobiliers ?

Ce jeudi, le coach Denis Brogniart nous livre des astuces faciles pour jouer au ping-pong, au basket ou au mini-golf avec des mobiliers de la maison. Pour le premier exercice, il suffit de séparer la table de la salle à manger en deux avec des bûches et de se servir d'une poêle en guise de raquette si on n'en a pas. Pour le basket, il faut juste poser une corbeille à déchets sur la table et vous voilà avec un panier. Enfin pour le mini-golf, reliez deux mètres de ruban pour remplacer le trou et à défaut de club, utilisez un balai.



