Comment le virus a troublé le sommeil des Français

Les semaines de confinement, la crainte pour soi et pour ses proches d'être contaminé ont perturbé le sommeil de très nombreuses personnes de tout âge. On estime que cela touche le trois-quarts des Français. D'autres ont même vu leur trouble s'aggraver. Et la consommation de somnifère a augmenté de 7% à la fin du confinement. Que faire ? Y a-t-il des remèdes simples ?



