Comment s'habiller pour affronter le grand froid ?

Sur le marché de Croix (Nord), les températures sont descendues à -6° C ce mercredi matin. Un vent polaire venu de Sibérie s'ajoute à ces basses températures et donne un ressenti de -15 °C. Pour affronter ce grand froid, les habitants ont sorti leurs vêtements les plus chauds. Certains ont porté une écharpe, un collant sous le pantalon, des chaussures de ski, deux pulls, un gros blouson et un bonnet. D'autres se sont rendus au marché sans gants ni bonnet, mais ils se sont sentis gelés. Alors pour se réchauffer, on se met à rêver d'une cheminée.