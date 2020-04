Confinement : comment garder le moral ?

On entre dans le deuxième mois de confinement et cette période est assez délicate pour certains. Pour ceux qui en ont besoin, des cellules de soutien psychologique leur sont dédiées dont SOS Amitié et la Croix-Rouge chez vous. Mais selon les psychologues, le meilleur moyen de ne pas être submergé par l'ennui, c'est de passer le maximum de temps ensemble. Reproduire la pause sur vos anciennes photos est par exemple une activité à faire en famille. Skilleos, lui, offre des cours gratuitement, et ce, en illimité. Peinture, photo, musique, couture... c'est peut-être l'occasion de réaliser un projet rêvé.



Ce dimanche 19 avril 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente des idées pour ne pas tomber dans l'ennui durant le confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/04/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.