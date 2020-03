Coronavirus : quels sont les risques pour les enfants ?

Partout où le nouveau coronavirus sévit, les enfants semblent moins exposés au risque de contamination. Selon une étude des autorités chinoises portant sur près de 45.000 cas confirmés, publiée le 24 février par la revue médicale américaine Jama, aucun décès n'est ainsi à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, pourtant vulnérables aux maladies infectieuses, et le taux de contamination des 0-9 ans n'est que de 0,9% (le pourcentage monte très légèrement, à 1,2%, pour les 10-19 ans). De la même manière en France, si plusieurs infections de mineurs ont été signalées ces derniers jours, leur nombre reste très limité par rapport à celui des adultes : un enfant de 12 ans a été contaminé en région parisienne, deux de 1 et 5 ans en Alsace, un de 3 ans à Nice, ainsi qu'un autre de 4 ans à Montpellier.

Et de façon surprenante, notent les pneumologues, leurs symptômes sont plus bénins que ceux des adultes. L'enfant hospitalisé au CHU de Montpellier est ainsi "juste atteint d'un écoulement nasal de type rhinite", indique dans le sujet du 20H de TF1 en tête de cet article le professeur Jacques Reynes, coordinateur du département maladies infectieuses de l'établissement. D'une manière générale, ajoute-t-il, "les cas pédiatriques sont d'une part assez rares, et d'autre part bénins dans leur immense majorité". Autre observation : les enfants asthmatiques ne sont pas plus sensibles que les autres.