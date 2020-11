Masque sur le nez, lunettes embuées : quelles astuces pour ne plus y voir flou ?

Porter des lunettes n’empêche plus de voir flou. Avec la crise sanitaire du Covid-19 et l’obligation pour tous de porter un masque dans l’espace public, un scénario se répète pour les personnes porteuses de lunettes. "C’est l’horreur, je n’arrête pas de remonter mes lunettes", "quand il pleut c’est compliqué, j’ai l’impression d’être dans 'Le Grand Bleu'", "je ne vois plus rien, je me prends les poteaux"… A chaque inspiration et expiration - et a fortiori lorsqu'il fait froid -, les principaux concernés sont plongés dans un "brouillard" créé par la buée s’échappant du masque, directement vers les lunettes.

Pour éviter les accidents, chacun a sa petite technique, comme pincer fort le masque sur le nez ou encore enlever et remettre ses lunettes sans arrêt. Sur Internet, que ce soit à base de savon, de mouchoirs ou même de mousse à raser, les astuces de grand-mère sont légion. Mais sont-elles vraiment efficaces ? Pour une opticienne de la région de Sochaux, qui a accepté de mener l’expérience pour TF1, ces "solutions miracles" n’en sont pas vraiment, ne durant pas dans le temps et risquant d’altérer les traitements réalisés sur les verres ophtalmiques.