VIDÉO - De 3% des Français touchés en 1970 à 30% aujourd'hui : pourquoi les allergies explosent-elles ?

En 1970, 3% de la population de l'Hexagone seulement était touchée par des allergies. Ce taux est passé à 30% en 2010, et pourrait atteindre 50% en 2050, selon les spécialistes. La situation mondiale est également inquiétante : une personne sur deux sera allergique d'ici 30 ans d'après les experts. Mais comment expliquer cette augmentation spectaculaire ?





La principale hausse, souligne le journaliste Matthieu Perrot dans son plateau du 20 heures de TF1 en tête de cet article, concerne les allergies dites respiratoires. Un quart de la population est en effet concerné par ce type d'allergies, dont 50% à cause du pollen et 10% à cause des moisissures. Et selon les experts, c'est le réchauffement climatique qui en est la cause : les températures augmentant, le taux de pollen suit le mouvement, et les allergies explosent de plus en plus tôt dans l'année.