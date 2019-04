VIDÉO - Dentifrices, stylos, gel... Que valent vraiment les méthodes de blanchiment des dents ?

À l'heure des réseaux sociaux et du selfie, l'apparence physique n'a jamais été aussi importante. Et le sourire en est l'un des éléments clés. Pour chercher l'impeccable blancheur de leur dentition, les Français sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux différentes techniques de blanchiment, dont le marché ne cesse de croître.





"Il s'agit d'une recherche d'un standard de perfection qui est véhiculé en permanence dans les magazines et sur les photos de stars, bien évidemment retouchées. Les jeunes sont aussi particulièrement sensibles à ce qu'ils voient sur internet", assure à TF1 le sociologue Jean-François Amadieu.