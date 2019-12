Des enfants en attente d’opération faute de places en pédiatrie dans les hôpitaux

En pleine période d'épidémie de bronchiolite, des milliers de bébés arrivent chaque semaine aux urgences. Les services pédiatriques sont débordés, entraînant notamment des reports d'opérations. À l'hôpital de la Timone par exemple, soixante opérations ont été annulées en 2019. En région parisienne, les cinq véhicules du SMUR pédiatrique ont été mobilisés pour transférer des enfants et des nourrissons en province.



