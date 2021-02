Distanciation physique : quand la tendresse reviendra-t-elle ?

Toucher et être touché. À cette émotion, Thierry Malandain et ses danseurs ne veulent plus y renoncer. Alors, ils sont testés une fois par semaine. Un protocole sanitaire qui leur permet à nouveau de danser ensemble et d'imaginer aussi les prochaines étreintes d'un futur nouveau ballet. Le toucher leur est vital. Et il l'est au sens propre du terme. En effet, une étude a montré que dans le cas de prématurés, le peau-à-peau augmente leur poids de près de 50%. Plus encore, lors d'un câlin, notre cerveau se charge d'ocytocine, hormone du bien-être. Un anxiolytique naturel qui fait baisser le cortisol, en d'autres termes, le stress.