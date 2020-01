Djénéba, l'opération qui lui a sauvé la vie

Depuis cinq ans, Djénéba, une jeune Malienne de treize ans, a le cœur abîmé à cause d'une infection mal soignée. Dans son pays, les patients ne disposent pas d'une couverture sanitaire suffisante pour acheter les antibiotiques nécessaires pour se soigner. Sa vie étant en danger, elle a dû subir une opération à l'hôpital Pompidou à Paris. Une intervention chirurgicale qui a été rendue possible grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir. Durant son séjour, la jeune fille a été accueillie par Clothilde et sa famille.



