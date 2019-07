Les astuces pour éviter que la canicule ne transforme votre logement en sauna

Si vous avez des vasistas et autres fenêtres positionnées sur vos toits, cela peut s’avérer de fortes sources de chaleur. Equipez-les de protection solaire pour éviter l’effet loupe. Cela peut prendre la forme d’un film ou d’un filtre anti-chaleur et anti-UV qui ne coupe pas la luminosité mais empêche de créer trop de chaleur supplémentaire. Il se pose généralement sur le côté extérieur de la fenêtre, mais il est tout à fait possible d’en trouver qui s’appliquent à l’intérieur de manière plus pratique. Et cela peut aussi se positionner sur n’importe quelle fenêtre verticale de votre logement. Comptez de 20 à 40 € le mètre carré de film.