E-cigarettes : ce que les études disent de leur impact sur la santé

Depuis l'apparition de la cigarette électronique, les études se multiplient à son sujet, avec des résultats plus ou moins favorables. Difficile, donc, de faire la part des choses. C'est pour cette raison que les Académies américaines des sciences et de médecine se sont emparées de la problématique et ont publié en janvier 2018 un rapport après l'analyse de 800 études scientifiques consacrées à la e-cigarette. En pesant le pour et le contre, elles ont conclu que "la cigarette électronique ne peut pas simplement être jugée bénéfique ou nocive". Néanmoins, "dans certaines circonstances, les effets néfastes des cigarettes électroniques sur la santé des adolescents et des jeunes adultes ne fumant pas de tabac justifient sans aucun doute des inquiétudes", précisait David Eaton, le directeur de cette recherche, en évoquant notamment des cas d’aggravation de l’asthme et d’apparition d’une toux ou d’une respiration sifflante.





Le rapport des Académies américaines des sciences et de médecine pointait aussi le manque de recul sur le sujet et le fait que la grand majorité des études puisse être biaisée par l'ingérence des lobbies du tabac et du e-tabac.