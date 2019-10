Elle fait de plus en plus d'adeptes : découvrez les bienfaits de la marche nordique

Marcher avec des bâtons en forêt ou en centre-ville, le long de fleuve ou en montagne... La marche nordique peut paraître simple, mais elle n'en reste pas moins très physique. Popularisée dans les années 70 par des skieurs voulant s'entraîner sans neige, elle connaît ces dernières années une progression fulgurante : en 5 ans, le nombre de clubs a doublé en France, et celui des adeptes est passé de 18.000 à 25.000.

Les bienfaits de ce sport facile d'accès, bon pour le corps et l'esprit ne sont plus à prouver. Interrogé dans le reportage du JT de 20 heires de TF1 en tête de cet article, le cardiologue lyonnais Jean Boutarin assure le recommander à tous ses patients, en particulier ceux souffrant d'un problème cardiaque : "plus dynamique que la marche normale", fait-il valoir, la marche nordique "va entraîner une augmentation plus importante de la consommation de l'oxygène", et "solliciter davantage notre système cardiovasculaire".