Grippe : plus de dix millions de Français déjà vaccinés (et il est toujours conseillé de le faire)

Depuis ce mercredi, l’ensemble de la France métropolitaine voit rouge : toutes les régions sont classées "en phase épidémique" pour la grippe par Santé Publique France. Selon l’agence sanitaire, "la vaccination est la meilleure façon de se protéger". Et ce conseil a visiblement été entendu par les Français. Cette année, plus de 10 millions de personnes ont déjà été vaccinées, un chiffre supérieur aux dernières années. Et tout le monde ne l’a pas fait chez son médecin.

Depuis quelques mois en effet, les pharmaciens ont eux aussi le droit de réaliser le geste médical, après avoir suivi une formation. Cet hiver, ils auraient même vacciné près d’une personne sur trois. "J’ai été vaccinée par un pharmacien et je trouve ça simple et pratique : cela éviter d’aller chez le médecin, d’aller à la pharmacie puis de retourner chez le médecin", se réjouit une patiente au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. "Je me fais vacciner tous les ans en prévention, généralement en novembre, pour que cela couvre la période", explique une autre femme.