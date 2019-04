Êtes-vous hypersensible ? Voici les 10 signes pour le savoir

"La personne ultrasensible a un très grand besoin de donner un sens à sa vie. Elle veut toujours faire des choses qui ont un but, une finalité. Je me souviens par exemple que quand j'étais plus jeune, j'avais un petit copain qui aimait se promener et je lui disais toujours que ça ne servait à rien. C'est tout à fait révélateur, mais parfois à cause de ça, on peut courir après le bonheur toute sa vie", prévient Charlotte Wils.