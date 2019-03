Pourquoi rester toute l'année à l'heure d'été est une mauvaise idée pour notre santé

"Je pense qu'en choisissant entre heure d'été et heure d'hiver, les gens ont plutôt répondu à la question : 'Préférez-vous l’été ou l’hiver ?' Évidement, ils ont choisi l’été ! Or, l'heure d'été est plutôt contre-nature", explique-t-il. Celle-ci est en effet la plus éloignée de l'heure solaire. "Alors que l'heure d'hiver n'a qu'une heure de décalage avec celle-ci, l'heure d'été en a deux", souligne le docteur. En hiver, la conservation de l'heure d'été pourrait ainsi, en déréglant notre cycle de sommeil, avoir des conséquences négatives sur la santé, notamment dans les régions de l'Ouest. En Bretagne, le soleil se lèverait, par exemple, à 10 heures du matin fin décembre.





"Le cycle jour/nuit est déjà de plus en plus perturbé avec les écrans, la lumière bleue…", déplore le médecin. "Avec l'heure d'été en continu, le réveil dans la nuit noire l'hiver risque d'être plus difficile et le coucher plus tardif. Cela va encore augmenter la dette de sommeil."