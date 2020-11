Foie gras, poulet, steak... Que valent ces substituts végétaux plus vrais que nature ?

Foie gras, volailles... Pour les fêtes de fin d'année, c'est décidé, vous allez passer au végétal. Et comme le foie gras bio n’existe pas encore réellement - même si des petits producteurs commencent à en produire - vous allez le remplacer par une terrine végétale.

Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui les produits végétaux imitent leurs jumeaux à la perfection, à tel point qu'on y perd parfois son latin. Le reportage de TF1 en tête de cet article montre ainsi des Français se tromper lors d'une dégustation à l'aveugle de "faux" et vrai foie gras, ou un grand chef cuisiner des aiguillettes végétales comme du poulet. Les industriels ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, tentant de séduire de plus en plus de consommateurs avec ces produits plus chers que leurs homologues (les steaks végétaux de soja par exemple sont en moyenne 3 euros plus chers qu’un steak de bœuf haché). Mais ces substituts végétaux sont-ils vraiment bons pour la santé ? Le docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste à Paris, nous répond.