Comment maintenir son corps en forme pendant l'hiver ?

La neige et la grisaille dominent sur tout le pays. Pour garder le tonus et le moral, certains comptent sur le sport. Là où le soleil est au rendez-vous, les activités en plein air sont privilégiées. Côté alimentation, on aspire à manger plus sainement et à faire le plein de vitamines avec les légumes et les fruits. On peut aussi trouver en pharmacie des compléments alimentaires très riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments.