Gainage : il y a du pain sur la planche !

Le gainage est un exercice qu'on peut faire tous les jours à la maison. La Canadienne Dana Glowacka a battu cette année le record féminin de gainage en tenant sa planche pendant quatre heures et vingt minutes. Pour avoir un dos bien droit durant l'exercice, l'astuce est de bien rentrer le nombril à l'expiration. Il s'agit d'un travail en isométrie, c'est-à-dire une contraction continue sans mouvement. Toutefois, on peut faire des petits mouvements pour rendre l'exercice plus fun. Quels en sont les bienfaits ?



Ce samedi 2 novembre 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle du gainage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.