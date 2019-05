Un test sanguin pourrait bientôt le détecter : qu’est-ce que le syndrome de fatigue chronique ?

C'est une maladie souvent considérée comme imaginaire. Très difficile à diagnostiquer, le syndrome de fatigue chronique toucherait pourtant de 0,3 à 0,7% des Français, soit quelques centaines de milliers de personnes, si on rapporte à notre pays les chiffres d'une enquête de chercheurs américains, qui avaient déterminé en 2015 que cette pathologie touchait de 836.000 à 2,5 millions de leurs compatriotes.





Pour tenter de mieux identifier le syndrome, des chercheurs de l’université de Stanford (Etats-Unis) ont mis au point un test sanguin capable d'évaluer les modifications d’énergie intervenant au sein des cellules immunitaires. Lors de sa mise au point, annoncée début mais dans la revue Proceedings of the national academy of sciences (Pnas), les scientifiques ont comparé des échantillons provenant de 20 personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique et de 20 autres personnes en bonne santé. Les premiers ont tous présenté une modification importante du courant électrique engendré par un "stress cellulaire", contrairement aux autres. Les tests devraient prochainement être étendus à un plus grand nombre de personnes, l'objectif étant, à terme, de trouver des traitements à ce syndrome. En attendant, LCI vous en dit plus sur sa nature.