Ils brisent le tabou et parlent de leur cancer des testicules

Chaque année, on dépiste plus de 50 000 cas de cancer de la prostate. Celui du testicule représente un cancer sur trois. Si on a du mal à parler de la maladie, c'est parce qu'elle touche un symbole de la virilité. Pourtant, elle se guérit à 95% si elle est détectée suffisamment tôt. Notons que le meilleur moyen de la dépister est l'auto-palpation. Olivier Jérôme nous raconte comment il a pu traverser cette épreuve. Il a même voulu en apporter un message d'espoir en créant l'association "Cerhom".



