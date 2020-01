VIDÉO - Existe-t-il une solution miracle contre la chute de cheveux ?

"Quand on regarde le miroir, c'est une souffrance", se confie Caroline, âgée d'une quarantaine d'années et sujette à la perte de cheveux, auprès des caméras de TF1. "Les cheveux font partie intégrante de l'image de la femme". Si les hommes sont les premiers concernés par l'alopécie, 70% d'entre eux voyant leur cuir chevelu se dégarnir au cours de leur vie, ils ne sont évidemment pas les seuls à être touchés par ce phénomène dont l'origine est d'abord génétique. Et face au mal-être qu'il peut engendrer, certains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour tenter d'y remédier, comme le montre l'enquête du JT de 20 heures en tête de cet article.

Mais tout le monde n'étant pas prêt à aller jusque là, certains préfèrent opter pour des lotions, shampoings ou compléments alimentaires. Avec quel succès ? "L'efficacité ne peut pas être garantie, prévient une pharmacienne. On est quand même sur des choses qui sont des compléments alimentaires, pas des médicaments, et même avec un médicament, garantir une efficacité à 100% serait une hérésie. Un dermatologue se montre encore plus sceptique face aux chaînes de magasins dédiées à la lutte contre la perte de cheveux, avec des vendeurs qui se disent "trichologues" et des traitements onéreux (le reportage en évoque un au tarif de 180 euros à renouveler tous les mois et demi) : "C'est comme si on donnait de la poudre de perlimpinpin à quelqu'un qui souffre de problèmes cardiaques".

Reste une autre solution sur laquelle se conclut cette enquête : accepter sa perte de cheveux... Sur les réseaux sociaux, il existe même des groupes de chauves.