VIDÉO - Infarctus : quels signes avant-coureurs doivent vous alerter ?

Communément appelé "crise cardiaque", l’infarctus du myocarde touche chaque année environ 120.000 personnes en France. Malheureusement, 10% des victimes décèdent dans l'heure qui suit et le taux de mortalité à un an est de 15 %... Un infarctus est déclenché par l’obstruction d’une artère coronaire. Celles-ci sont très importante puisqu'elles alimentent le cœur en sang, et donc en oxygène. Si l'apport sanguin fait défaut, le muscle cardiaque ne fonctionne plus correctement. On assiste alors à des problèmes de contraction du cœur, une crise cardiaque, voire l'arrêt du cœur. La seule solution est de déboucher l'artère en question le plus rapidement.





Dans les pays industrialisés, les infarctus sont la principale cause de décès. Si certains symptômes sont bien connus, d'autres sont plus atypiques et concernent les femmes. Par ailleurs, certains facteurs de risques peuvent être évités. LCI fait le point.