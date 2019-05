VIDÉO - La gratuité des protections hygiéniques à l'étude : combien coûtent-elles dans la vie d'une femme ?

JUSTE PRIX - À l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle ce mardi, et alors que le gouvernement annonce qu'un projet d'expérimentation de la gratuité des protections périodiques est à l'étude, LCI a pris sa calculette et vous dévoile le prix des serviettes et des tampons lors des 38 ans que dure en moyenne la période des règles.