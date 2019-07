VIDÉO - Infographie : un tiers des Français ressent régulièrement des douleurs dans le dos

Hernies discales, lumbagos, arthroses lombaires, cervicales bloquées... Environ un Français sur trois ressent régulièrement des douleurs dans le dos. Considéré comme le mal du siècle, le mal de dos est le deuxième motif de consultation en médecine générale et la première cause d’invalidité chez les moins de 45 ans. Son coût économique et social est estimé à 5 milliards d’euros par an...





Quelles sont les parties du dos les plus touchées ? Ces douleurs sont-elles récurrentes, voire permanentes ? Quelles conséquences ont-elles sur la vie des Français ? Et quelles sont les meilleures solution pour y remédier ? "Que choisir" a publié début juin une enquête, réalisée entre décembre 2018 et janvier 2019 auprès de plus de 5.000 personnes, sur laquelle nous nous sommes appuyés pour réaliser l'infographie animée en tête de cet article.